La Bourse de Paris en hausse avant la réunion de la BCE plus tard cette semaine

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris avançait de 0,58% lundi, à l’orée d'une semaine marquée par la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE), le marché croyant au le scénario d'une première baisse des taux en juin.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 50,49 points à 8.111,80 points, vers 09H50. Vendredi, l'indice avait abandonné 1,11% à 8.061,31 points, sa pire performance depuis le 3 janvier. Sur la semaine, le CAC 40 avait cédé 1,76%.

Le marché est tourné vers la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi.

"Il existe un large consensus parmi les membres de la BCE sur le fait que le mois de juin est une date clé pour la première baisse des taux. Cette réunion devrait donc avoir un impact limité sur les marchés financiers", commente François Rimeu, stratège chez La Française AM.

Les investisseurs s'interrogent davantage sur le moment de la première baisse des taux de la Fed, la puissante banque centrale américaine, après la publication d'indicateurs économiques la semaine dernière signalant une économie américaine encore vigoureuse.

"Il est de plus en plus difficile de concilier les nouvelles données macroéconomiques avec l'idée d'une réduction des taux de la Fed dès le mois de juin", estime Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Le marché scrutera ainsi avec attention mercredi la publication de l'Indice des Prix à la Consommation (CPI) américain pour le mois de mars, mettant les anticipations d'orientation de politique monétaire de la puissante banque centrale américaine (Fed) sur le devant de la scène.

"Depuis le début de l'année, le CPI s'est avéré plus élevé que prévu, mais pour l'instant, la Fed ne s'en est pas alarmée", note Deutsche Bank.

Un indice qui surprendrait à la hausse une troisième fois consécutive "pourrait pousser la Fed, lors de sa prochaine réunion en mai" à décaler la première baisse des taux, que le marché espère voir arriver en juin, "plus tard au cours de l'été", souligne Stephen Innes, analyste de SPI AM.

Atos bondit

Le titre du groupe informatique, Atos, bondissait de 9,92% à 2,13 euros, la société d'investissement Butler Industries s'étant ralliée dimanche au plan de sauvetage proposé par l'entreprise Onepoint pour Atos.

Le groupe doit présenter lundi les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers, après l'échec de la vente d'une partie de ses activités en mars.

Believe lâché par Warner

Le géant Warner Music Group (WMG) a décidé, "après mûre réflexion, (...) de ne pas présenter d'offre ferme" de rachat du groupe français spécialisé dans la distribution musicale Believe, selon un communiqué samedi.

L'action Believe chutait de 9,70% à 14,94 euros.

Euronext CAC40