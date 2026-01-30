La Bourse de Paris dans le vert malgré la faible croissance française
"La saison des résultats donne de solides performances d'entreprises, et le rallye boursier se propage de plus en plus à travers les secteurs et les régions", note ce matin Daniel Kalt, chez UBS Global Wealth Management.
"Les marchés boursiers mondiaux bénéficient de solides fondamentaux, d'une reprise attendue de la croissance et de perspectives de baisse des taux directeurs", poursuit cet économiste dans la note matinale de la banque suisse.
Parmi les nombreuses statistiques de la matinée, la croissance du PIB de la France en volume a ralenti au 4e trimestre 2025, à 0,2% par rapport au trimestre précédent, après une augmentation de 0,5% observée au 3e trimestre.
Le PIB de l'Allemagne a quant à lui augmenté de 0,3% au 4e trimestre 2025 par rapport au 3e trimestre, permettant à la première économie européenne de terminer 2025 en territoire positif après une année turbulente.
Toujours au chapitre macroéconomique, doivent encore paraitre l'estimation du PIB pour l'ensemble de la zone euro pour le 4e trimestre, en cours de matinée, puis les prix à la production aux Etats-Unis pour décembre, en début d'après-midi.
Dans l'actualité des valeurs à Paris, Alten ( 12%) caracole en tête du SBF 120 à Paris au lendemain de son chiffre d'affaires annuel, qui lui permet de s'attendre à une amélioration de sa marge opérationnelle d'activité sur 2025.
A l'inverse, Eutelsat (-5%) fait figure de lanterne rouge de l'indice, après l'arrêt de l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol à un fonds d'investissement, les conditions suspensives n'ayant pas été toutes remplies.
Ailleurs en Europe, Adidas bondit de plus de 5% à Francfort, entouré après la présentation de ses chiffres préliminaires au titre de 2025, une publication accompagnée de l'annonce d'un programme de rachats d'actions.
