La Bourse de Londres obtient une première approbation pour sa plateforme d'actions privées

La Bourse de Londres obtient l'autorisation de la FCA d'exploiter la première plateforme PISCES

Les autorités britanniques cherchent à endiguer les radiations et les sorties de capitaux

Les marchés de capitaux privés en plein essor

La Bourse de Londres LSEG.L est devenue la première société à obtenir l'autorisation réglementaire d'exploiter une nouvelle plateforme permettant aux investisseurs de négocier des actions de sociétés privées, a déclaré mardi l'autorité britannique de surveillance financière.

La Financial Conduct Authority a déclaré que l'approbation de la LSE en tant qu'opératrice d'une plateforme Private Intermittent Securities and Capital Exchange System (PISCES) marquait une "étape majeure" dans un effort visant à stimuler la croissance et à débloquer les marchés de capitaux.

L'année dernière, la Grande-Bretagne a publié un projet de règles pour permettre la transaction de sociétés privées sur les marchés boursiers réglementés, dans l'espoir d'endiguer les retraits de la cote et les sorties de capitaux des marchés britanniques et d'offrir aux entreprises privées une voie plus rapide vers de nouveaux investisseurs.

La LSE prévoit de lancer son marché des titres privés dans le courant de l'année. La conception de PISCES sera initialement mise en œuvre par le biais d'un "bac à sable", qui permet à la FCA de tester la conception avant qu'un régime permanent ne soit finalisé en 2030.

D'autres marchés proposent des plateformes réglementées similaires. La bourse rivale Nasdaq NDAQ.O à New York dispose depuis longtemps d'un segment de marché privé.

PISCES pourrait aider les petites entreprises ayant une expérience limitée des marchés de capitaux à entrer sur le radar des investisseurs riches en liquidités et solidaires, sans passer par une offre publique initiale à grande échelle.

Mais le concept s'est avéré difficile à vendre, certains acteurs du marché craignant qu'il ne cannibalise les entreprises qui auraient autrement cherché à être cotées sur le marché. Des banquiers ont déclaré à Reuters au début de l'année qu'ils craignaient d'être touchés par les pertes de revenus et, en fin de compte, d'être écartés dans un marché en plein essor pour les capitaux privés.

Simon Walls, directeur exécutif des marchés à la FCA, a déclaré que l'approbation du premier opérateur PISCES en Grande-Bretagne annonçait le début d'un marché concurrentiel offrant aux investisseurs un meilleur accès aux entreprises en croissance.

"Ce nouveau marché témoigne de notre engagement en faveur de la création d'un véritable continuum de financement entre le marché privé et le marché public, afin que les entreprises du Royaume-Uni et du monde entier puissent être soutenues efficacement à tous les stades de leur croissance", a déclaré Julia Hoggett, directrice générale de la LSE.