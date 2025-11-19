La bourse de crypto-monnaies Kraken dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

La bourse de crypto-monnaies Kraken a déclaré mercredi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Les sociétés d'actifs numériques, notamment l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N et la bourse de cryptomonnaies Gemini GEMI.O , ont connu un regain de succès en s'introduisant en bourse aux États-Unis cette année.

Kraken a déclaré mardi qu'elle était évaluée à 20 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, soit une augmentation de 33% en moins de deux mois.

La société n'a pas révélé les conditions de l'offre.