La bourse de crypto-monnaies Gemini lance ses opérations australiennes

La bourse de crypto-monnaies Gemini a déclaré jeudi qu'il avait lancé une opération australienne alors que l'entreprise se développe dans le pays, offrant ses services d'échange de devises numériques pour répondre à la demande croissante.

"Nous pensons qu'il y a suffisamment d'opportunités de marché pour que nous construisions une plateforme locale", a déclaré à Reuters Saad Ahmed, responsable de l'APAC chez Gemini, en marge de la conférence sur les crypto-monnaies TOKEN2049 qui s'est tenue à Singapour la semaine dernière.

"Nous avons quelques clients institutionnels en Australie, et je pense que c'est un autre domaine où nous avons vu une certaine croissance. Il est donc logique pour nous d'avoir une équipe sur place, de développer une activité localisée et optimisée pour les utilisateurs australiens."

Le taux d'adoption des crypto-monnaies dans le pays est passé à 31 % au début de cette année, contre 28 % l'année dernière, selon le rapport Australian Independent Reserve Cryptocurrency Index publié en février.

La société Gemini, basée à New York et dirigée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, a fait ses débuts sur le Nasdaq le mois dernier après avoir levé 425 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse.

Le lancement des opérations australiennes de Gemini, baptisées Gemini Intergalactic Australia, permettra à la société d'offrir des services d'échange de crypto-monnaies dans le pays après s'être enregistrée auprès de l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) en tant que fournisseur de monnaies numériques, a indiqué la société dans un communiqué.

Avant cette décision, les clients australiens pouvaient utiliser la plateforme de Gemini, mais étaient servis par la branche mondiale de l'entreprise.