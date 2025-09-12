 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La bourse de crypto-monnaies Gemini des jumeaux Winklevoss évaluée à 4,4 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Gemini GEMI.O ont bondi de 32,2 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, donnant à l'échange de crypto-monnaies une évaluation de 4,4 milliards de dollars et couronnant une semaine brillante pour les sociétés d'actifs numériques sur un marché américain des introductions en bourse en pleine résurgence.

