La bourse de crypto-monnaies Gemini a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette pour lever 425 millions de dollars, selon une source

(Ajout de détails et d'arrière-plans) par Echo Wang

Gemini a levé 425 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse, en fixant le prix de ses actions au-dessus d'une fourchette commercialisée, a déclaré jeudi à Reuters une source au fait du dossier.

La société de crypto-monnaie dirigée par les jumeaux milliardaires Winklevoss a vendu environ 15,2 millions d'actions à 28 dollars chacune après les avoir commercialisées entre 24 et 26 dollars, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat avant l'annonce officielle.

L'introduction en bourse valorise Gemini à 3,33 milliards de dollars sur une base non diluée, selon un calcul de Reuters. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La fourchette de prix a été relevée en début de semaine, passant de 17 à 19 dollars, ce qui témoigne de la forte demande des investisseurs.

La société Gemini, basée à New York, avait plafonné le produit de l'introduction en bourse à 425 millions de dollars, ce qui est rare, même si l'offre a attiré des ordres représentant plus de 20 fois les actions disponibles, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

Les prix records des actifs numériques et les victoires réglementaires ont transformé le secteur autrefois assiégé en un point d'ancrage pour le marché des introductions en bourse, qui a repris une reprise longtemps attendue cet automne après que les droits de douane américains ont retardé les plans d'introduction en avril.

Nasdaq NDAQ.O s'était engagé à investir 50 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au moment de l'introduction en bourse. Reuters a été le premier à faire état de cet investissement.

Gemini commencera à s'échanger sur le Nasdaq vendredi sous le symbole "GEMI".

Les cotations de crypto-monnaies prennent de l'ampleur. L'émetteur de stablecoins Figure Technology a levé 787,5 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis mercredi. Plus tôt cette année, le propriétaire de CoinDesk, Bullish BLSH.N , et l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N ont tous deux élargi leurs offres.

La Securities and Exchange Commission sous le président Donald Trump a assoupli la surveillance du secteur des crypto-monnaies, qui a souvent vu des entreprises d'entités liées à lui et à sa famille .

Gemini en a également bénéficié, les jumeaux milliardaires Winklevoss se sont rapprochés en avril de la résolution d'un procès intenté par la SEC selon lequel ils n'avaient pas enregistré un programme de prêt d'actifs en crypto-monnaies avant de l'offrir aux investisseurs particuliers.

L'affaire n'a pas été résolue. Un rapport d'étape des deux parties est attendu pour le 15 septembre.

Dans une autre démonstration de la proximité du secteur avec le gouvernement américain, le candidat de Trump à la Commission des contrats à terme sur les marchandises a accusé mercredi l'entrepreneur en crypto-monnaies Tyler Winklevoss de faire pression sur la Maison Blanche pour retarder sa nomination après un échange de textos.

Bloomberg News a été le premier à rapporter les détails de la tarification jeudi.