La bourse de crypto-monnaies de Hong Kong HashKey lance un fonds de trésorerie numérique de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HashKey Group lancera son premier fonds axé sur le Digital Asset Treasury (DAT) avec une taille cible initiale de 500 millions de dollars, a déclaré lundi le plus grand échange de crypto-monnaies sous licence de Hong Kong.

La stratégie DAT du fonds multidevises fait référence aux sociétés publiques qui accumulent des actifs en crypto-monnaies pour capitaliser sur les prix plus élevés des jetons et un environnement réglementaire plus souple.

La popularité de la stratégie a bondi cette année, car de nombreuses entreprises cherchent à reproduire le succès de la société américaine Strategy MSTR.O , une société de logiciels qui a commencé à accumuler des bitcoin s en 2020 et détient plus de 63 milliards de dollars en crypto-monnaies en juin.

Les imitateurs de la stratégie ont augmenté leurs avoirs en bitcoins pour atteindre collectivement près de 100 000 bitcoins, selon Standard Chartered.

En investissant dans des projets DAT de premier plan et en les exploitant à l'échelle mondiale, HashKey vise à faire progresser la normalisation des crypto-actifs et à accélérer le développement d'un écosystème Web3 durable, a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Web3 fait référence à une version d'internet décentralisée et fonctionnant sur la technologie blockchain.

"HashKey construira un portefeuille diversifié en lançant et en investissant dans une gamme de projets DAT axés sur les crypto-actifs grand public, en mettant initialement l'accent sur les projets d'écosystèmes ethereum et Bitcoin ", a déclaré l'entreprise.