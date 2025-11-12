La bourse de crypto-monnaies Coinbase se réincorpore au Texas et quitte le Delaware

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte tout au long)

La bourse de crypto-monnaies Coinbase

COIN.O quitte le Delaware et se réincorpore au Texas, a déclaré la société dans un dépôt réglementaire mercredi, citant l'attrait croissant du nouveau centre d'affaires pour les entreprises innovantes.

Le Texas est en train de s'imposer comme la nouvelle coqueluche de l'Amérique des affaires en attirant les entreprises grâce à son environnement commercial favorable, ses règles fiscales plus accueillantes, ses exigences réglementaires plus légères et sa nouvelle législation visant à créer des tribunaux d'affaires spécialisés.

Plusieurs entreprises dont la valeur est supérieure à 1 milliard de dollars ont quitté le Delaware depuis l'année dernière, dans le cadre de ce que certains ont surnommé le "Dexit".

Tesla TSLA.O a déplacé son siège social au Texas l'année dernière dans le cadre d'une délocalisation très médiatisée, tandis que Trump Media & Technology DJT.O , le propriétaire de Truth Social, a déménagé sa base en Floride en avril.

Coinbase, avec une capitalisation boursière de près de 82 milliards de dollars, selon LSEG, sera l'une des plus grandes entreprises à déménager.

"Pendant des décennies, le Delaware était connu pour ses résultats judiciaires prévisibles, son respect du jugement des conseils d'administration et ses résolutions rapides", a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, dans un article d'opinion paru mercredi dans le Wall Street Journal.

Les juges du Delaware ont toutefois étendu la norme juridique la plus stricte du tribunal à un nombre croissant de situations impliquant des contrôleurs, augmentant ainsi le risque de poursuites de la part des actionnaires.

Ces décisions ont culminé avec l'arrêt retentissant de l'année dernière qui a annulé la rémunération de 56 milliards de dollars versée à M. Musk par Tesla. "Ne constituez jamais votre société dans l'État du Delaware", avait déclaré M. Musk sur X après la décision.

"C'est une honte d'en arriver là, mais le Delaware ne nous a guère laissé le choix", a ajouté M. Grewal.

Le Texas a intensifié ses efforts pour attirer les entreprises de crypto-monnaie, vantant la clarté réglementaire et les coûts d'exploitation réduits, avec une législation récente positionnant l'État comme un centre de croissance pour le développement de la blockchain dans le contexte de l'incertitude dans d'autres juridictions.

Coinbase est la plus grande bourse de crypto-monnaies cotée en bourse aux États-Unis.