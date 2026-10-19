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La Bourse d'Indonésie doit rencontrer MSCI lundi afin d'obtenir des éclaircissements sur l'avertissement de déclassement
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 08:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Les dirigeants de la Bourse indonésienne rencontreront lundi le fournisseur mondial d’indices MSCI, a déclaré son directeur général, quelques jours après que MSCI eut averti que le marché boursier indonésien ne méritait plus le statut de « marché émergent » et risquait d’être déclassé.

L'annonce de MSCI vendredi a pris Jakarta par surprise et son principal indice boursiera connu sa pire journée de cotation depuis 1998.Ila encore perdu du terrain lundi , chutant de 5 % pour atteindre son plus bas niveau en six ans.

La direction de la Bourse d’Indonésie tiendra une réunion en ligne avec MSCI dans le courantde la journée afin d’obtenir des éclaircissements sur les raisons qui ont motivé l’annonce de MSCI, a déclaré le directeur général Jeffrey Hendrik aux journalistes.

“Ni nous,ni l’Autorité des services financiers, ni la plupart des participants à l’indice MSCI ne nous attendions à cela,” a déclaré Jeffrey.

“D’après nos discussions avec les acteurs du marché, y compris les investisseurs internationaux, tous s’accordaient à dire que l’Indonésie remplissait tous les critères pour conserver son statut de marché émergent .”

MSCI a indiqué que l’Indonésie pourrait être rétrogradée dans lacatégorie « marché autonome » en raison de préoccupations importantesconcernant des dysfonctionnements du marché, notamment des comportements de transactions coordonnés et un manque de respect des règles. Cette rétrogradation serait plus sévère qu’un précédent avertissement de MSCI selon lequel l’Indonésie pourrait être reléguée au statut de « marché frontalier ».

Le statut « autonome » exclurait les actions indonésiennes des indices mondiaux suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs .

Le caractère inattendu de ce risque de déclassement adéclenchédes ventes massives, faisant perdre 65 milliards dedollars à la capitalisation boursière indonésienne rien que vendredi, selon les données de la bourse.

Pour enrayer cette chute, l’IDX a, lundi, réduit de moitié la limite quotidienne de baisse des cours boursiers à 7 %, une mesure que Jeffrey a qualifiée de moyen efficace pour réduire la volatilité.

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