La bonne tenue des ventes au détail aux États-Unis souligne la résilience de l'économie, tandis que les pressions inflationnistes s'intensifient

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(Mise à jour: la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt au paragraphe 4, commentaire d'un analyste au paragraphe 5)

* Les ventes au détail ont progressé de 1,2 % en août, avec une hausse généralisée

* Les ventes au détail « de base » bondissent de 1,4 %, leur plus forte hausse depuis septembre 2024

* Les prix à l'importation progressent de 0,7 %; ils enregistrent une hausse de 7,0 % en glissement annuel

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail américaines ont fortement rebondi en août, les ménages ayant accru leurs achats d’une large gamme de produits tout en dépensant davantage dans les restaurants et les bars, renforçant ainsi la résilience de l’économie alors même que les consommateurs s’inquiètent de plus en plus de la forte inflation.

Le rapport publié mercredi par le ministère du Commerce, meilleur que prévu, a incité les économistes à revoir à la hausse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre. Les craintes inflationnistes ont été renforcées par l’annonce d’une flambée des prix à l’importation le mois dernier, dans un contexte de forte hausse des coûts du capital et des biens de consommation.

Ces rapports font suite à des données publiées ce mois-ci indiquant une accélération des prix à la production et à la consommation en août, tandis que le marché du travail a retrouvé son équilibre après avoir vacillé pendant une grande partie de l’été.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour d’un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %, et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir.

« Le rythme des dépenses de consommation sous-jacentes semble progresser à un rythme soutenu », a déclaré James McCann, économiste senior chez Edward Jones. « Cela devrait contribuer à rassurer quelque peu quant à la résilience de l’économie américaine face aux vents contraires à court terme qui pèsent de plus en plus sur la croissance, notamment la hausse des taux d’intérêt, une nouvelle flambée des cours du pétrole, les perturbations commerciales et l’affaiblissement de l’effet des baisses d’impôts. »

Les ventes au détail ont bondi de 1,2 % le mois dernier, soit leur plus forte hausse depuis mars, après une baisse révisée de 0,5 % en juillet, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,8 % des ventes au détail – qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation – après une baisse de 0,6 % en juillet, selon les chiffres précédemment publiés.

La baisse enregistrée en juillet était la première en neuf mois. En août, les ventes ont progressé de 6,0 % en glissement annuel.

La hausse du mois dernier reflétait également en partie la hausse des prix de l’essence, qui a fait grimper le chiffre d’affaires des stations-service de 3,1 %. Les ménages ont continué à dépenser malgré une inflation obstinément élevée due au choc des prix du pétrole et aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées au conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

Les consommateurs sont toutefois devenus plus sélectifs et recherchent des produits moins chers. Les dépenses sont principalement soutenues par les récentes hausses boursières, ainsi que par le fait que les ménages épargnent moins et puisent dans leurs économies.

Mais avec la forte hausse des prix de l’essence ce mois-ci et la baisse des salaires corrigés de l’inflation, le rythme des ventes au détail enregistré en août n’est pas tenable. Les ménages à faibles revenus peinent à faire face à la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ont indiqué les économistes. La confiance des consommateurs s’est détériorée ce mois-ci.

« De plus en plus de consommateurs perdent leur pouvoir d’achat », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. « Nous nous attendons à ce que cela pèse de plus en plus sur la croissance réelle des dépenses de consommation au quatrième trimestre et jusqu’en 2027. Des chiffres de ventes au détail positifs comme ceux-ci dépendent plus que jamais de la poursuite de la progression du patrimoine des ménages. »

La hausse généralisée des ventes observée le mois dernier a été tirée par une augmentation de 2,6 % du chiffre d’affaires des détaillants hors magasin, probablement stimulée par le réapprovisionnement des ménages en vue de la rentrée scolaire, ainsi que par l’atténuation de l’effet négatif d’une promotion Amazon Prime lancée plus tôt que d’habitude. Les ventes des magasins de vêtements ont grimpé de 0,7 %, sans doute elles aussi portées par les achats de rentrée scolaire.

Le chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles et des revendeurs de pièces détachées a progressé de 0,6 %, tandis que celui des magasins de meubles a gagné 0,9 %. Les ventes des magasins d’électronique et d’électroménager ont bondi de 1,6 %, et le chiffre d’affaires des détaillants d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres a augmenté de 1,2 %.

En revanche, le chiffre d’affaires des détaillants de matériaux de construction et de matériel de jardinage a reculé de 0,2 %. Les ventes des services de restauration et des débits de boissons, seul volet « services » du rapport, ont progressé de 1,2 % après une légère hausse de 0,5 % en juillet. Cette catégorie est considérée comme un indicateur clé de la situation financière des ménages.

FORTE HAUSSE DES VENTES AU DÉTAIL DE BASE

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration ont bondi de 1,4 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis septembre 2024, après une baisse non révisée de 0,4 % en juillet. Les économistes avaient prévu que ces ventes dites « de base », qui correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut, augmenteraient de 0,4 %.

Les économistes de Goldman Sachs ont relevé leur estimation de croissance du PIB pour le trimestre juillet-septembre de 0,5 point de pourcentage, à un taux annualisé de 3,0 %. Leurs homologues de JPMorgan ont quant à eux revu leur estimation à la hausse, passant d'un taux de 2,75 % à 3,5 %. L’économie avait progressé à un rythme de 1,5 % au trimestre précédent.

Les perspectives de croissance pour ce trimestre ont été soutenues par un rapport distinct du Bureau du recensement indiquant que les stocks des entreprises avaient bondi de 0,8 % en juillet. Les actions à Wall Street ont conservé leurs gains après l’annonce de la décision sur les taux. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

Un troisième rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient rebondi de 0,7 % le mois dernier, après avoir baissé de 0,3 % pendant deux mois consécutifs. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,4 % des prix à l’importation, qui excluent les droits de douane.

Sur les douze mois clos en août, les prix à l’importation ont bondi de 7,0 %, soit la plus forte hausse depuis août 2022, après avoir progressé de 6,1 % en juillet. La vigueur des prix à l’importation laisse présager une nouvelle accélération de l’inflation dans les mois à venir.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une accélération des prix à la consommation et à la production en août.

Les prix des biens d’équipement importés ont augmenté de 0,9 % le mois dernier, portés par la hausse des coûts des ordinateurs, des périphériques et des semi-conducteurs, des machines industrielles et de services, ainsi que des équipements de télécommunications. Ils avaient progressé de 1,0 % en juillet.

Les prix des ordinateurs, périphériques et semi-conducteurs importés ont augmenté de 19,1 % en glissement annuel, reflétant le développement de l'intelligence artificielle. Les prix des biens de consommation importés, hors automobiles, ont rebondi de 0,5 % après deux baisses mensuelles consécutives. Le coût des véhicules automobiles, pièces détachées et moteurs importés est resté inchangé.

Les prix des carburants importés ont reculé de 0,1 %, enregistrant ainsi une baisse pour le troisième mois consécutif. Cette baisse est probablement temporaire, les cours du pétrole brut ayant dépassé les 100 dollars le baril. Les prix des denrées alimentaires importées ont légèrement augmenté de 0,1 %. Hors denrées alimentaires et carburants, les prix à l’importation ont bondi de 0,8 % après une hausse de 0,3 % en juillet. L’inflation dite « sous-jacente » des importations a augmenté de 5,6 % sur les douze mois clos en août.

« Les progrès en matière d’inflation ne sont tout simplement pas suffisants », a déclaré Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide.