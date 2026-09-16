La bonne tenue des ventes au détail aux États-Unis souligne la résilience de l'économie ; les pressions inflationnistes s'intensifient

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(Ajoute des détails tirés de rapports et de commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les ventes au détail ont progressé de 1,2 % en août, avec une hausse généralisée

* Les ventes au détail « de base » bondissent de 1,4 %, leur plus forte hausse depuis septembre 2024

* Les prix à l'importation progressent de 0,7 %; ils enregistrent une hausse de 7,0 % en glissement annuel

* Ces rapports confortent les anticipations des marchés financiers quant à une hausse des taux de la Fed

par Lucia Mutikani

Les ventes au détail américaines ont fortement rebondi en août, les ménages ayant accru leurs achats d’une large gamme de produits tout en dépensant davantage dans les restaurants et les bars, renforçant ainsi la résilience de l’économie alors même que les consommateurs s’inquiètent de plus en plus de la forte inflation.

Le rapport du ministère du Commerce publié mercredi, plus solide que prévu, a incité les économistes à revoir à la hausse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le troisième trimestre. Conjuguée à d’autres données publiées mercredi indiquant une flambée des prix à l’importation le mois dernier, cette forte demande a conforté les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt largement anticipée de la part de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, ont déclaré les économistes.

Ces rapports font suite à des données publiées ce mois-ci, qui indiquaient une accélération des prix à la production et à la consommation en août, tandis que l’ du marché du travail a retrouvé son équilibre après avoir vacillé pendant une grande partie de l’été.

« Cela confirme que l’économie est tout à fait capable de supporter des taux d’intérêt plus élevés, ce qui laisse à la Fed une grande marge de manœuvre pour relever ses taux afin de maîtriser l’inflation », a déclaré Bradley Saunders, économiste pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les ventes au détail ont bondi de 1,2 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis mars, après une baisse révisée de 0,5 % en juillet, a indiqué le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l’inflation, rebondiraient de 0,8 % après une baisse de 0,6 % en juillet, selon les chiffres précédemment publiés.

La baisse enregistrée en juillet était la première en neuf mois. En août, les ventes ont augmenté de 6,0 % en glissement annuel.

La hausse du mois dernier reflétait également en partie la hausse des prix de l'essence, qui a fait grimper le chiffre d'affaires des stations-service de 3,1 %. Les ménages ont continué à dépenser malgré une inflation obstinément élevée en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Les consommateurs sont toutefois devenus plus sélectifs et recherchent des produits moins chers. Les dépenses sont soutenues par une croissance salariale régulière et les récentes hausses boursières. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies.

Mais avec la forte hausse des prix de l’essence ce mois-ci et la baisse des salaires corrigés de l’inflation, le rythme des ventes au détail enregistré en août n’est pas tenable. Les ménages à faibles revenus ont du mal à faire face à la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, ont indiqué les économistes. La confiance des consommateurs s’est détériorée ce mois-ci.

« De plus en plus de consommateurs perdent leur pouvoir d’achat », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. « Nous nous attendons à ce que cela pèse de plus en plus sur la croissance réelle des dépenses de consommation au quatrième trimestre et jusqu’en 2027. Les bons résultats des ventes au détail comme celui-ci dépendent plus que jamais de la poursuite de la progression du patrimoine des ménages. »

La hausse généralisée des ventes le mois dernier a été tirée par une augmentation de 2,6 % du chiffre d’affaires des détaillants hors magasin, probablement stimulée par le réapprovisionnement des ménages en vue de la rentrée scolaire ainsi que par l’atténuation de l’effet négatif d’une promotion Amazon Prime lancée plus tôt que d’habitude. Les ventes des magasins de vêtements ont grimpé de 0,7 %, elles aussi probablement soutenues par les achats de rentrée scolaire.

Le chiffre d’affaires des concessionnaires automobiles et des revendeurs de pièces détachées a progressé de 0,6 %, tandis que celui des magasins de meubles a augmenté de 0,9 %. Les ventes des magasins d’électronique et d’électroménager ont bondi de 1,6 %, et le chiffre d’affaires des détaillants d’articles de sport, de loisirs, d’instruments de musique et de livres a augmenté de 1,2 %.

En revanche, le chiffre d’affaires des détaillants de matériaux de construction et de matériel de jardinage a reculé de 0,2 %. Les ventes des services de restauration et des débits de boissons, seule composante « services » du rapport, ont augmenté de 1,2 % après une légère hausse de 0,5 % en juillet. Cette catégorie est considérée comme un indicateur clé de la situation financière des ménages.

FORTE HAUSSE DES VENTES AU DÉTAIL DE BASE

Les ventes au détail hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration ont bondi de 1,4 % le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis septembre 2024, après une baisse non révisée de 0,4 % en juillet. Les économistes avaient prévu que ces ventes au détail dites « de base », qui correspondent le plus étroitement à la composante « dépenses de consommation » du produit intérieur brut, augmenteraient de 0,4 %.

Les économistes de Goldman Sachs ont relevé de 0,5 point de pourcentage leur estimation de la croissance du PIB pour le trimestre juillet-septembre, la portant à un taux annualisé de 3,0 %. Leurs homologues de JPMorgan ont quant à eux revu leur estimation à la hausse, passant d’un taux de 2,75 % à 3,5 %. L’économie avait progressé à un rythme de 1,5 % au trimestre précédent. Les perspectives de croissance pour ce trimestre ont été renforcées par un autre rapport du Bureau du recensement indiquant que les stocks des entreprises avaient bondi de 0,8 % en juillet.

Les marchés financiers s’attendaient à ce que la banque centrale américaine relève mercredi son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, pour le porter dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. À Wall Street, les actions ont pour la plupart progressé. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

Un troisième rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient rebondi de 0,7 % le mois dernier, dans un contexte de hausses soutenues des coûts des biens d’équipement et des biens de consommation, après avoir baissé de 0,3 % pendant deux mois consécutifs. Les économistes avaient prévu une hausse de 0,4 % des prix à l’importation, qui excluent les droits de douane.

Sur les douze mois clos en août, les prix à l’importation ont bondi de 7,0 %, soit la plus forte hausse depuis août 2022, après avoir progressé de 6,1 % en juillet. La vigueur des prix à l’importation laisse entrevoir une nouvelle accélération de l’inflation dans les mois à venir.

Le gouvernement a fait état la semaine dernière d’une accélération de l’ des prix à la consommation et à la production en août. Les prix des biens d’équipement importés ont augmenté de 0,9 % le mois dernier, portés par la hausse des coûts des ordinateurs, des périphériques et des semi-conducteurs, des machines industrielles et de services, ainsi que des équipements de télécommunications. Ils avaient progressé de 1,0 % en juillet.

Les prix des ordinateurs, périphériques et semi-conducteurs importés ont augmenté de 19,1 % en glissement annuel. Le développement de l’intelligence artificielle fait grimper les prix des biens d’équipement importés.

Les prix des biens de consommation importés, hors automobiles, ont rebondi de 0,5 % après deux baisses mensuelles consécutives. Le coût des véhicules, pièces détachées et moteurs automobiles importés est resté inchangé.

Les prix des carburants importés ont reculé de 0,1 %, enregistrant ainsi une baisse pour le troisième mois consécutif. Les prix des denrées alimentaires importées ont légèrement augmenté de 0,1 %. Ce ralentissement est probablement temporaire, les cours du pétrole brut ayant dépassé les 100 dollars le baril.

Hors denrées alimentaires et carburants, les prix à l’importation ont bondi de 0,8 % après une hausse de 0,3 % en juillet. L’inflation dite « sous-jacente » des importations a augmenté de 5,6 % sur les douze mois clos en août.

« Les progrès en matière d’inflation ne sont tout simplement pas suffisants », a déclaré Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide. « Après aujourd’hui, nous nous attendons à une nouvelle hausse de 25 points de base avant la fin de l’année… un resserrement supplémentaire est possible. »