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La BofA et la Deutsche Bank s'attendent à ce que la Fed relève ses taux en septembre
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Deutsche Bank et BofA prévoient une hausse des taux de la Fed en septembre

* BofA prévoit trois hausses de taux totalisant 75 points de base en 2026

* La Deutsche Bank table sur des hausses de 50 points de base cette année

(Mise à jour avec les prévisions de la Deutsche Bank) par Kanchana Chakravarty

BofA Global Research et la Deutsche Bank s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en 2026 en raison de la résilience économique et d'une position plus restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh, marquant ainsi un revirement par rapport à leurs prévisions antérieures qui tablaient sur des taux stables.

La BofA a déclaré lundi qu’elle s’attendait à ce que la banque centrale américaine relève ses taux de 25 points de base en septembre, octobre et décembre, ce qui en fait le scénario de hausse des taux le plus agressif parmi les courtiers internationaux.

Dans une note datée du 19 juin, la Deutsche Bank prévoit deux hausses de 25 points de base cette année, l’une en septembre et l’autre en décembre.

Les prévisions de hausse des taux de ces deux cabinets d’analyse vont à l’encontre des prévisions 2026 des courtiers internationaux , qui tablent sur des taux stables cette année.

Les prévisions révisées de la Deutsche Bank et de la BofA interviennent après que la Fed a laissé son taux directeur inchangé au début du mois, alors même que près de la moitié des responsables de la Fed ont indiqué qu’ils s’attendaient désormais à une hausse des taux cette année.

Ces perspectives plus « hawkish » des responsables s’accompagnent d’un marché du travail solide et de craintes accrues concernant l’inflation.

“Le résumé des projections de juin et les commentaires de Warsh indiquent que la fonction de réaction de la Fed est bien plus restrictive que nous ne le pensions”, ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

La Deutsche Bank voit des risques dans les deux sens concernant ses prévisions de hausse des taux.

“Du côté des partisans d’une politique restrictive, il est possible que le Comité s’accorde sur une hausse des taux en juillet. Du côté des partisans d’une politique accommodante, la récente amélioration des prix de l’énergie et des anticipations d’inflation pourrait réduire de manière plus durable l’urgence d’agir”, a ajouté la Deutsche Bank.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent environ 41,2 points de base de hausse en 2026.

Des sociétés de courtage, notamment BNP Paribas et Macquarie, font également partie de la minorité qui s’attend à ce que la banque centrale commence à relever ses taux cette année.

Les analystes de BofA et de la Deutsche Bank s’attendent tous deux à ce que la banque centrale maintienne ses taux d’intérêt inchangés en 2027.

La Deutsche Bank prévoit que la Fed commencera à assouplir ses conditions de crédit en 2028, en tablant sur des baisses de taux de 25 points de base en mars et en juin.

Banques centrales
FED
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 16:28:03.

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