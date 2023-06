" La BoE n'a pas d'autre choix que de continuer à relever ses taux " (Allianz Global Investors)

(AOF) - " Alors que l'inflation globale est restée stable d’un mois sur l’autre, l'inflation sous-jacente a continué d’accélérer. La Bank of England (BoE) n'a donc pas d'autre choix que de continuer à relever ses taux pour affaiblir la demande ", affirme Mike Riddell, responsable Macro Unconstrained chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Banque d’Angleterre qui sera rendue publique à 13 heures ce jeudi. Il considère d'ailleurs peu probable que la BoE mène délibérément une politique monétaire trop souple.

