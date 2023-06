" La BoE a désespérément besoin de regagner en crédibilité "(TwentyFour AM)

(AOF) - "Après la publication de chiffres décevants sur l'inflation hier, la Banque d'Angleterre a été contrainte de procéder à une augmentation de 50 points de base", indique Gordon Shannon, associé chez TwentyFour AM. La montée en flèche de l'inflation de base dans le secteur des services a inquiété le président Andrew Bailey, car la menace d’un cercle vicieux entre hausse des salaires et hausse des prix se fait de plus en plus pressante.

La BoE a désespérément besoin de regagner en crédibilité auprès des investisseurs et de la population en général, après avoir échoué à contrôler ou à expliquer un taux d'inflation en retard sur les autres économies avancées du monde, poursuit Gordon Shannon.

Mais, selon lui, la question reste de savoir si cette hausse est le signe que la BoE reprend les choses en main ou si elle laisse simplement le marché l'influencer. En attendant, les détenteurs de prêts hypothécaires non protégés par un taux fixe à long terme doivent faire face à une forte pression sur leur revenu disponible.