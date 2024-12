La BNS réduit son taux directeur de 50 points de base, le franc suisse recule

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) a procédé ce jeudi, pour la quatrième fois consécutive, à un assouplissement de sa politique monétaire. Le taux d'intérêt directeur a été réduit de 50 points de base, à 0,50%, alors que le consensus portait sur une diminution de 25 points de base. "La BNS continuera d’observer attentivement la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir que l’inflation reste à moyen terme dans la plage de stabilité des prix", précise l'institution dont les sièges centraux se situent à Berne et à Zurich.

"Cette décision reflète la volonté de la BNS d'ajuster sa politique monétaire pour répondre à une baisse continue des pressions inflationnistes et à un environnement économique mondial incertain", souligne Arthur Jurus, Head of Investment Office Suisse pour le groupe Oddo BHF, anticipant un scénario "d'une nouvelle baisse du taux directeur de 25 points de base en mars et une autre en juin 2025".

Ce qui porterait le taux BNS à 0 % d'ici mi-2025.

Vers 10h30, l'euro progressait de 0,52% à 0,9331 franc suisse.