La BNS réduit son taux directeur de 25 points de base

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,13% à 0,9576 franc suisse alors qu'il reculait avant l'annonce de la décision.

Elle se dit par ailleurs être " disposée à être active au besoin sur le marché des changes ".

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) a procédé, comme anticipé, à un abaissement de son taux directeur de 25 points de base, pour le faire passer à 0,25%, au plus bas depuis septembre 2022. Ce changement de taux entrera en vigueur demain. Cet assouplissement "permet à la Banque nationale de garantir que les conditions monétaires demeurent appropriées compte tenu de la pression inflationniste faible et des risques accrus de révision à la baisse de l’inflation", justifie l'institution helvétique.

