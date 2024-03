"La BNS prouve une nouvelle fois son indépendance en baissant ses taux avant la BCE" (Vontobel AM)

(AOF) - "La Banque nationale suisse prouve une nouvelle fois son indépendance en étant la première des grandes banques centrales à baisser ses taux d'intérêt", souligne Reto Cueni, chef Économiste de Vontobel AM. "La BNS entame ainsi la baisse des taux d'intérêt une nouvelle fois avant la Banque centrale européenne, tout comme elle avait relevé ses taux avant la Banque centrale européenne en juin 2022. Cela devrait également permettre de réduire un peu plus la pression à la hausse sur le franc suisse, notamment face à l'euro".

