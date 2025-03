" La BNS est connue pour surprendre le marché " (Allianz GI)

"Cependant, la BNS est connue pour surprendre le marché et les justifications d'une poursuite d'une approche dovish semblent nuancées", précise Martina Honegger-Romahn.

(AOF) - " Nous prévoyons que la Banque nationale suisse laissera ses taux inchangés ", assure Martina Honegger-Romahn, gérante obligataire senior Suisse chez Allianz GI, en amont de la décision de politique monétaire de la BNS, programmée ce jeudi 20 mars. La gérante estime que les mesures de relance européennes devraient entraîner une hausse de l'Euro/franc suisse et un rebond du secteur manufacturier suisse. " Par conséquent, la BNS adoptera probablement une approche attentiste avant de se lancer dans de nouvelles mesures de relance monétaire ", ajoute-t-elle.

