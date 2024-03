"La BNS adoptera une approche attentiste" (AllianzGI)

"Si la BNS ne suit pas la BCE et la Fed dans la baisse des taux, la valeur du franc suisse augmentera très probablement. Ni la BCE ni la Fed ne devraient réduire leurs taux avant le mois de juin. C'est pourquoi nous pensons que la BNS adoptera une approche "attentiste", conclut Martina Honegger-Romahn.

(AOF) - "Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque nationale suisse (BNS) abaisse ses taux d'intérêt", introduit Martina Honegger-Romahn, Lead Portfolio Manager Fixed Income chez AllianzGI en Suisse, en amont de la réunion du 21 mars. Avant de poursuivre : " La valorisation du franc suisse est une réelle préoccupation pour la BNS, car elle a la capacité de faire entrer la Suisse en récession. A moins que l'euro-franc suisse ne se soit affaibli d'ici juin, la BNS réduira probablement ses taux, à l'instar de la BCE et de la Fed".

