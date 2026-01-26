 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BNS adapte la rémunération des dépôts à vue et abaisse le facteur de seuil à 15
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque nationale suisse

SNBN.S abaisse de 16,5 à 15 le facteur de seuil pour la rémunération des dépôts à vue des titulaires de comptes soumis à la constitution de réserves obligatoires, à compter du 1er mars, a indiqué la banque dans un communiqué lundi.

Devises

Valeurs associées

SNB
3 840,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank