La BNS adapte la rémunération des dépôts à vue et abaisse le facteur de seuil à 15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque nationale suisse

SNBN.S abaisse de 16,5 à 15 le facteur de seuil pour la rémunération des dépôts à vue des titulaires de comptes soumis à la constitution de réserves obligatoires, à compter du 1er mars, a indiqué la banque dans un communiqué lundi.