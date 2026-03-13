La biotech Corvus élargit l'accord de vente d'actions avec Jefferies, les actions baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Corvus Pharmaceuticals CRVS.O chutent de 2 % à 15,69 $ avant bourse

** La société étend son accord de vente d'actions sur le marché avec Jefferies jusqu'à 200 millions de dollars, doublant ainsi la limite précédente de 100 millions de dollars fixée en 2024

** Le nouvel accord permet à CRVS de vendre des actions par le biais de méthodes multiples, y compris les transactions privées et les transactions de bloc, a déclaré la société

** CRVS n'a pas vendu d'actions dans le cadre de l'accord précédent; Jefferies gagnera jusqu'à 3 % de commission sur toutes les actions vendues, selon une déclaration

** À la dernière clôture, l'action a été multipliée par deux depuis le début de l'année