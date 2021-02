La biodiversité au centre d' un nouvel ETF sur l' agro-alimentaire

(NEWSManagers.com) - L' autrice américaine Virginia Woolf écrivait dans son essai Une chambre à soi qu' " on ne peut ni bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir, si on n'a pas bien dîné. " Quelque 92 ans après la publication de son ouvrage, c' est le concept même de dîner qui se trouvera en péril dans notre futur proche à en croire les alertes de diverses organisations et instances. La population mondiale devrait atteindre 11 milliards d' individus d' ici la fin du siècle et si les méthodes de production et régimes alimentaires ne changent pas, l' humanité pourrait faire face à des conséquences politiques, sociales et environnementales catastrophiques, s' alarme Bruno Poulin, directeur général d' Ossiam.

Une solution parmi d' autres peut venir des investisseurs. Le gestionnaire de fonds quantitatifs négociés en bourses (ETF quantitatifs) s' est ainsi uni à Iceberg Data Lab, fournisseur de solutions de données environnementales, pour lancer l' ETF Ossiam Food for Biodiversity. Cet ETF actif donne un caractère quantitatif aux données relatives à la biodiversité et a, entres autres objectifs, celui de réduire l' impact négatif de la chaîne de valeur du secteur agro-alimentaire sur la biodiversité à l' échelle mondiale.

" Le thème émerge et va de pair avec celui du changement climatique. Quand on parle du changement climatique d' un point de vue investisseur, on peut s' appuyer sur les Accords de Paris ou des métriques qui font plus ou moins consensus. Nous en sommes loin pour la biodiversité car le sujet est bien plus compliqué à approcher en raison des boucles de rétroactions qu' il implique. La biodiversité est représentée par une large variété d' espèces avec des caractéristiques différentes qui, toutes, ont un rôle à jouer " , explique Etienne Vincent, responsable de la stratégie quantitative et marketing chez Ossiam, à Asset News.

Ossiam a choisi le secteur de l' agro-alimentaire après avoir observé que la plupart des gérants d' actifs le négligeaient, préférant se concentrer sur l' énergie et les transports. Pourtant, l' agro-alimentaire et ses pratiques figurent parmi les causes principales de perte de biodiversité selon diverses études.

L' indicateur MSA, future référence des mesures sur la biodiversité

L' ETF d' Ossiam sélectionne 70 titres dans un univers d' investissement qui en comprend 250. Les grands noms, tels que Nestlé ou McDonald' s, sont inévitables car d' une part, l' ETF doit conserver une certaine liquidité et d' autre part, il ne peut pas s' appuyer seulement sur des valeurs de type Impossible Meats ou Beyond Meats, qui est également détenue par l' ETF. Avec l' aide d' Iceberg Data Lab, Ossiam a donc intégré des métriques d' impact sur la biodiversité qui s' appliquent à chaque titre de l' ETF et de l' univers d' investissement.

Ossiam utilise indirectement le modèle Globio développé par la PBL Netherlands Environmental Assessment Agency en collaboration avec différents chercheurs. Ce modèle produit l' indicateur Mean Species Abundance (MSA) qui sert de référence à la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). L' IPBES est l' équivalent pour la biodiversité du Groupe d' experts intergouvernemental sur l' évolution du climat (GIEC). Pour faire simple, l' indicateur MSA représente l' état actuel de l' écosystème par rapport à ce qu' il serait sans intervention humaine. Quatre éléments sont pris en compte pour connaître l' impact des sociétés de l' agro-alimentaire sur la biodiversité. Cela inclut l' utilisation des terres faite par ces sociétés - c' est-à-dire l' espace qu' elles enlèvent aux espèces et à leur habitat naturel (déforestation par exemple) - les émissions carbone, la pollution de l' eau douce et la pollution aux oxydes d' azote, notamment via les engrais.

Au-delà des ours polaires

L' indicateur MSA est optimisé par Ossiam avec des contraintes relatives au changement climatique et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. La firme fait appel aux données de Trucost et de Sustainalytics. Selon le prospectus de l' ETF, un premier filtre exclut les sociétés de l' agro-alimentaire qui figurent parmi les 20% de compagnies qui émettent le plus de CO2 mais aussi celles qui sont largement impliquées dans des controverses et ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies sur les droits humains (UN Global Compact). Certains secteurs sont exclus dont le tabac et l' industrie de l' huile de palme. Ossiam s' appuie aussi sur les listes d' exclusion des institutionnels scandinaves comme Norges Bank.

Ossiam calcule que 100 millions de dollars investis dans son ETF équivaudraient à préserver 218 km2 d' habitat naturel. Son responsable de la stratégie quantitative nuance cependant : " Quand nous disons que les investisseurs peuvent préserver x km2 de terres en investissant dans notre ETF, cela ne se traduit pas bien sûr par la préservation effective de terres en particulier. Nous attirons plutôt leur attention sur le fait que des métriques permettent de déterminer l' état de la biodiversité et de sortir du micro-exemple. " Selon Etienne Vincent, la problématique de la biodiversité va " au-delà des ours polaires " et le plus grand danger qui nous guette si rien ne change reste une perte de diversité génétique globale. Pour que les marchés puissent contribuer à éviter ce scénario, il espère que détenir une poche actions agro-alimentaires en portefeuille deviendra naturel pour les investisseurs sur le long terme.