La Biélorussie dénonce l'ingérence de "forces russes" dans la campagne électorale

MINSK, 25 juin (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé jeudi des "forces russes et polonaises" d'ingérence dans la campagne en vue de l'élection présidentielle du 9 août prochain, rapporte l'agence de presse Belta. Au pouvoir depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko a ajouté qu'il se préparait à en discuter avec Vladimir Poutine. A Moscou, le Kremlin a démenti ces allégations. "La Russie n'a jamais eu l'intention et n'a pas l'intention de s'immiscer dans un processus électoral, en particulier chez notre allié biélorusse", a commenté le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov. Les relations que la Biélorussie entretient avec son allié traditionnel russe se sont dégradées ces derniers mois, Moscou ayant réduit les subventions qui ont solidifié le pouvoir de Loukachenko. Le président sortant affrontera le 9 août Svetlana Tikhanouskaïa, qui a repris le flambeau de son mari, un blogueur arrêté le mois dernier pour menace à l'ordre public, un délit passible de trois ans de prison. Un autre candidat déclaré, Victor Babariko, ancien patron de Belgazprombank, filiale locale du russe Gazprombank GZPRI.MM , a lui aussi été arrêté la semaine dernière sur des soupçons de financement illégal de sa campagne. Il était considéré comme son plus dangereux rival et son arrestation a provoqué plusieurs manifestations de soutien à Minsk et dans d'autres villes du pays. Alexandre Loukachenko, qui accuse Victor Babariko d'être manipulé par des "marionnettistes russes", a affirmé que son gouvernement avait déjoué un complot visant à susciter en Biélorussie un mouvement similaire aux manifestations ukrainiennes de la place Maïdan, en 2014. Des forces politiques "de l'Ouest et de l'Est" ont concentré leurs intérêts sur la Biélorussie, a-t-il affirmé vendredi dernier. "Les masques sont tombés, non seulement ceux des marionnettes que nous avons ici, mais aussi des marionnettistes qui se tiennent hors de la Biélorussie", ajoutait-il. (Andrei Makhovsky avec Anastasia Teterevleva et Andrey Kuzmin version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

