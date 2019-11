La Belgique prend la tête des labels ISR en Europe

(NEWSManagers.com) -

Le label Towards Sustainability de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin), créé en 2019, détrône le label français ISR. Selon Novethic, à fin octobre, 271 fonds ont été labellisés en Europe par Febelfin pour 125 milliards d' euros d' encours contre 260 fonds et 79 milliards d' euros d' encours pour le label ISR français. Un chiffre qui évolue à grande vitesse puisque la Belgique évoque désormais 311 fonds labellisés.

Novethic a publié une version actualisée de son Panorama européen des labels de finance durable paru en juin. L'institution tient compte de la publication de la première liste des fonds labellisés par Febelfin. " On constate que le dernier né des labels a pris un ascendant sur le marché européen tant en nombre de fonds qu' en volume d' encours investis. Plusieurs sociétés de gestion françaises ont d' ailleurs d' ores et déjà adopté la démarche " , relève Novethic, auditeur officiel de l' autre label français Greenfin (36 fonds labellisés pour 5 milliards d' euros d' encours).

Les labels européens présentent toujours une grande hétérogénéité de référentiels. L' approche de Febelfin combine trois niveaux d' exigence : la transparence, l' analyse ESG sur l' intégralité des portefeuilles, et des exclusions avec des seuils bas, non seulement sur le charbon mais aussi sur les énergies fossiles non conventionnelles. " Il impose l' idée que, pour commercialiser des fonds durables auprès d' un public d' investisseurs particuliers institutionnels, il faut pouvoir combiner ces trois dimensions et communiquer clairement sur l' approche de chaque fonds, ce que fait Febelfin à travers un site internet dédié. Il prend ainsi de l' avance sur l' éventuelle harmonisation en Europe des exigences minimales pour l' offre de fonds durables, comme l' a appelé de ses vœux le plan d' action de la Commission européenne " , souligne Novethic.

Le Panorama européen des labels de finance durable de Novethic référence 8 labels attribués à plus de 400 fonds dont l' encours est inférieur à 100 milliards.