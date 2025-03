"La BCE réduira les taux à un niveau neutre de 2 % au cours de cette année" (aberdeen)

(AOF) - " Comme prévu, la Banque centrale européenne a abaissé ses taux de 25 points de base à 2,5 %. À l'avenir, nous prévoyons que la BCE réduira les taux à un niveau neutre de 2 % au cours de cette année. La déclaration de politique révisée de la BCE décrit l'orientation actuelle comme " devenant significativement moins restrictive ", ce qui indique que le Conseil des gouverneurs pourrait voir un risque de hausse de cette prévision, selon Felix Feather, économiste chez aberdeen.

L'économiste continue de penser que la BCE ramènera ses taux à un niveau neutre dans un délai relativement court. Toutefois, les risques pesant sur ce scénario s'accumulent, dans les deux sens.

"Une détérioration des données d'activité à court terme et les mesures protectionnistes américaines pourraient contraindre la BCE à des baisses de taux plus agressives, tandis qu'un assouplissement budgétaire anticipé pourrait au contraire maintenir les taux à un niveau plus élevé plus longtemps ", conclut Felix Feather.