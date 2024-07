"Après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance en juin, Mme Lagarde semble désormais plus pessimiste, les récents indicateurs avancés ayant montré une rupture de la dynamique positive de la zone euro. Le fait de montrer une confiance relative dans la modération de la croissance des salaires et de souligner les risques de baisse de la croissance sont des signaux clairs d'une réduction en septembre", développe Christophe Boucher.

(AOF) - "La BCE a maintenu son taux directeur, comme cela était largement attendu. Mme Lagarde s'est montrée réticente à l'idée de donner des indications sur la prochaine étape : une "leçon" tirée de la dernière réunion", pose Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Il considère qu’étant donné qu'il y a encore d'autres données à venir (données salariales, deux autres relevés d'inflation), la BCE préfère rester flexible et ne pas s'emballer comme elle l'a fait auparavant.

"La BCE préfère rester flexible et ne pas s'emballer" (ABN Amro IS)

