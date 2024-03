"La BCE pourrait baisser ses taux directeurs prochainement " (Neuberger Berman)

" La BCE revoit à la baisse cette année ses perspectives tout en réduisant ses perspectives d'inflation à long terme de sorte que cette dernière atteindra son objectif de 2% pour 2026. Le marché devrait conclure que la BCE pourrait baisser ses taux directeurs prochainement, au plus tard en juin, puis d'au moins 100 points de base cette année, conduisant à la baisse des taux allemands par un mouvement de pentification de la courbe des taux", a-t-il commenté.

