La BCE opte, comme attendu, pour le statu quo

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jeudi de laisser inchangés les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE, jugeant que l'inflation reste proche de l’objectif de 2 % à moyen terme. Les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal resteront inchangés, à respectivement 2,00 %, 2,15 % et 2,40 %.

"Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques", souligne un communique de l'institution basée à Francfort.