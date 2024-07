"La BCE ne devrait pas modifier sa politique monétaire avant septembre" (Neuberger Berman)

(AOF) - "Lors de sa dernière réunion, la BCE a décidé de réduire ses taux directeurs pour la première fois, mais le communiqué qu'elle a publié en parallèle est resté " hawkish " en raison des perspectives d'inflation plus élevées pour l'année à venir. La révision à la hausse de ses prévisions d'inflation indique que la BCE devrait (jeudi) prendre le temps de vérifier l'évolution de l'inflation jusqu'à la prochaine actualisation de ses perspectives en septembre", introduit Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman.

