"La BCE ne devrait pas apporter de changement de politique monétaire" (Amplegest)

(AOF) - "La réunion de la BCE du 30 octobre ne devrait pas apporter de changement de politique monétaire", soutient Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. "Pourtant, une inflation maîtrisée et la situation économique préoccupante des deux leaders que sont l'Allemagne et la France militeraient pour une ou deux baisses supplémentaires des taux directeurs", argumente-t-il.

Selon Emmanuel Auboyneau, l'Allemagne subit toujours sa crise industrielle et notamment ses mauvais choix stratégiques dans le secteur automobile. La France pâtit, elle, d'une crise politique sans fin qui pénalise le moral des agents économiques et qui freine la croissance.

Et de conclure : "La force de l'euro contre la plupart des devises et surtout le Dollar est un autre point de vigilance qui pourrait inciter la Banque centrale à se montrer plus conciliante".