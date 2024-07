"La BCE n'est pas pressée de réduire davantage les taux " (Pimco)

Selon Konstantin Veit, "la BCE continuera de réduire ses taux lors des réunions de projection du personnel, et une prochaine baisse en septembre".

(AOF) - "Nous prévoyons que la réunion de juillet sera sans événement majeur et nous nous attendons à ce que le conseil des gouverneurs maintienne les taux directeurs inchangés à 3,75 % sur la facilité de dépôt", affirme Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, en amont de la réunion de la BCE ce jeudi. Il ajoute : "Selon la présidente Lagarde, la solidité du marché du travail permet à la BCE de prendre le temps de rassembler de nouvelles informations. En conséquence, la BCE n'est pas pressée de réduire davantage les taux".

