"La BCE maintiendra les taux directeurs inchangés " (Pimco)

Avant d'ajouter : "La BCE a actuellement l'intention de réinvestir les échéances du programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) au moins jusqu'à la fin de 2024. Bien que les réinvestissements flexibles du PEPP restent la première ligne de défense sur le front de la lutte contre la fragmentation, la BCE vise probablement une réduction plus rapide des réinvestissements du PEPP".

(AOF) - Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, a livré son analyse en amont de la décision de politique monétaire de la BCE, ce jeudi 14 décembre. Selon lui, la BCE maintiendra les taux directeurs inchangés lors de sa réunion de décembre. "Le marché prévoit actuellement environ six réductions de taux pour l'année prochaine, avec un démarrage dès le mois de mars. Nous restons sceptiques quant à la possibilité que la BCE procède à des baisses de taux aussi rapidement que le prévoit le marché, car les perspectives d'inflation sous-jacente restent incertaines".

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.