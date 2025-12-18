La BCE laisse ses taux directeurs inchangés
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 14:27
Le conseil suivra "une approche s'appuyant sur les données pour déterminer, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire". Pour l'heure, il pense toujours que l'inflation devrait se stabiliser au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme.
Selon les nouvelles projections des services de l'Eurosystème, l'inflation totale en zone euro devrait s'établir en moyenne à 2,1% en 2025, 1,9% en 2026, 1,8% en 2027 et 2% en 2028 (et respectivement 2,4%, 2,2%, 1,9% et 2% hors énergie et alimentation).
"L'inflation a été revue à la hausse pour 2026, principalement car les services de l'Eurosystème anticipent désormais un tassement plus lent de l'inflation dans le secteur des services", précise l'institution francfortoise.
La croissance économique devrait par ailleurs être plus forte que dans les projections de septembre, tirée en particulier par la demande intérieure. Elle a été révisée à la hausse, à 1,4% en 2025, 1,2% en 2026 et 1,4% en 2027, et devrait se maintenir à 1,4% en 2028.
Les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs (APP) et d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) se contractent à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.
A lire aussi
-
Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, sont sous pression pour trouver le moyen de financer l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est venu plaider l'urgence devant eux. "La décision doit être prise d'ici la fin de cette année", a rappelé ... Lire la suite
-
La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire. Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, ... Lire la suite
-
La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen. Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer