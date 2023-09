La BCE hausse ses taux de 25 pbs

Amundi

La BCE baisse ses perspectives de croissance, données mitigées de l'inflation aux Etats-Unis, hausse des marchés d'actions… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'économie américaine s'est à nouveau accélérée en août, avec une hausse de 0,6% des ventes au détail par rapport au mois précédent. Cette augmentation est supérieure aux prévisions dans les principales composantes de l'économie. Cette hausse, associée à l'augmentation des prix du pétrole enregistrée depuis la fin du 2e trimestre, se reflète dans l'inflation des indices des prix à la consommation et à la production (IPC et IPP), ce qui renforce la nécessité de maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue.

La Banque centrale européenne (BCE) semble faire écho à cette idée et a procédé à une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base (pbs), tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle pause.

Les marchés boursiers affichent une tendance à la hausse par rapport à la semaine dernière et le sentiment à l'égard du risque sur les marchés émergents s'est stabilisé à des niveaux plus élevés (avec une forte performance des devises des marchés émergents d'Amérique latine), tandis que l'on observe quelques signes timides d'amélioration de l'attitude des investisseurs en Chine. En revanche, le dollar américain s'est renforcé par rapport aux principales devises, car la théorie de l'exceptionnalisme américain est de retour.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.