Le siège de la BCE, à Francfort. (Crédits photo : BCE)

Par François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM

La BCE doit faire preuve de prudence. Au regard des données actuelles, il est trop tôt pour réduire les taux d'intérêt.

Le Conseil des gouverneurs (CG) ne changera pas ses taux directeurs lors de la réunion de janvier.

Nos principales attentes :

La Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux d'intérêt directeurs à 4 pour le taux de dépôt, 4,5% pour le taux Refi et 4,75 % pour la facilité de prêt marginal.

Le Conseil des gouverneurs soutiendra son approche réunion par réunion.

La présidente Christine Lagarde rappellera que la BCE ne souhaite pas réduire les taux d'intérêt trop tôt en raison des pressions sous-jacentes sur les prix. Toutefois, la BCE ne souhaite pas maintenir les taux à un niveau trop élevé pour une période trop longue en raison des risques d'un resserrement excessif sur la croissance et le marché du travail.

Christine Lagarde réaffirmera que la banque centrale réduira ses taux d'intérêt cette année une fois que les membres de la BCE seront totalement convaincus que les perspectives d'inflation sont proches de l'objectif de 2% sur une base pérenne (en 2025 selon les projections économiques de la BCE de décembre 2023).

En résumé, et compte tenu de ce qui a été communiqué à Davos, nous nous attendons à ce que la présidente Lagarde continue de s'opposer aux paris des baisses de taux précoces et importantes.

Lors de cette réunion, en l'absence de nouvelles projections macroéconomiques, nous ne nous attendons pas à une orientation claire sur le calendrier ou l'ampleur des baisses de taux cette année en raison de l'approche dépendante des données et de l'incertitude de la BCE (notamment en ce qui concerne l'évolution des salaires).

Néanmoins, nous pensons que la communication de la BCE sera équilibrée, évoquant les risques d'un resserrement excessif et les risques d'un assouplissement prématuré. Ce comité pourrait conduire à une légère pentification de la courbe des taux d'intérêt et à un affaiblissement modéré de l'euro.

