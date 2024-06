"La BCE devrait procéder à sa première baisse de taux" (Generali AM)

(AOF) - "Nous pensons que la combinaison d'une reprise mondiale modérée et d'une tendance continue à la désinflation persistera jusqu'à l'été. La BCE devrait procéder à sa première baisse de taux en juin, et la Fed devrait suivre en septembre", a commenté Thomas Hempell, responsable de la recherche Macro & Marché de Generali Asset Management, en amont de la réunion de la BCE, ce jeudi.

Et l'économiste de poursuivre son argumentaire : "Dans ce contexte, les perspectives des rendements de base sont légèrement orientées à la baisse. La solidité des bénéfices et la perspective de taux plus bas pourraient maintenir le sentiment de risque."

Thomas Hempell conclut : "Cela dit, la reprise des actions, la baisse de la volatilité et le positionnement élevé des investisseurs sur les actifs à risque reflètent un degré d'optimisme important sur les marchés, qui maintient le risque de revers temporaires à un haut niveau".