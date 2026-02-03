"La BCE devrait maintenir une posture d'attentisme" (Carmignac)

(AOF) - "Dans la continuité de l’orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux de dépôt maintenu à 2%", introduit Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac. «Cette décision est d’autant plus attendue que la réunion de jeudi ne sera pas assortie de nouvelles projections macroéconomiques de la part des services de la BCE, limitant ainsi la probabilité d’une inflexion du discours », poursuit-il.

Selon Kevin Thozet, la BCE devrait maintenir une posture d'attentisme : dépendance aux données, absence de signal explicite sur les prochaines décisions de politique monétaire et volonté affirmée de préserver une optionalité maximale quant à la trajectoire future des taux.

Et l'expert de conclure : "Les commentaires éventuels de la BCE sur le marché des changes constitueront un point d'attention particulier. L'euro a récemment franchi le seuil de 1,20 face au dollar - un niveau inédit depuis 2021. Historiquement, Luis de Guindos, vice-président de la BCE, a identifié la zone de 1,20 comme un niveau de vigilance pour l'institution. Une appréciation rapide et durable de l'euro pourrait peser sur les perspectives d'inflation et de croissance du staff de la BCE. Dans ce contexte, des signaux suggérant que les taux pourraient être abaissés afin de soutenir l'économie européenne ne sont pas à exclure".