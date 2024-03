"La BCE devrait continuer à adopter une position prudente" (ABN Amro IS)

"Nous serons très attentifs au message de Christine Lagarde concernant la possibilité ou les conditions d'une réduction avant juin. Il semble qu'il y ait des désaccords internes à la BCE", poursuit Christophe Boucher, s'attendant attendons à ce que le service de la BCE révise à la baisse les projections de croissance et d'inflation pour 2024.

(AOF) - "Comme prévu, la BCE devrait adopter une approche attentiste lors de sa réunion. Malgré la désinflation en cours et les indicateurs avancés indiquant des perspectives sombres, la BCE devrait continuer à adopter une position prudente", a commenté Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, en amont de la décision de politique monétaire de la BCE, ce jeudi. Le gérant insiste sur le fait que la principale préoccupation de la BCE reste l'évolution des salaires et les discussions entre les gouverneurs.

