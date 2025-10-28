"La BCE décidera très probablement de maintenir ses taux inchangés" (Aberdeen)

(AOF) - "Le Conseil des gouverneurs de la BCE décidera très probablement de maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de jeudi", introduit Felix Feather. Puisque la décision sur les taux est quasiment acquise, cet économiste pour Aberdeen estime que l'attention se portera sur la façon dont elle sera présentée, et notamment sur tout indice concernant la trajectoire future de la politique monétaire.

"La tarification de marché suggère que la BCE restera autour de 2 % pour un bon moment, et nous partageons cette vue. Christine Lagarde décrira probablement la politique monétaire comme " bien positionnée ", afin de laisser entendre que le Conseil ne voit pas d'urgence à modifier le cadre actuel", ajoute Felix Feather.

Selon lui, Christine Lagarde devra sans doute aussi répondre à quelques questions délicates sur la politique de bilan de la BCE, étant donné que la Fed devrait annoncer mercredi la fin de son resserrement quantitatif.

"L'inflation est plus élevée aux États-Unis que dans la zone euro, et le taux directeur américain reste en territoire restrictif. Il peut donc sembler surprenant que la BCE maintienne plus longtemps que la Fed une mesure qui exerce une pression haussière sur les taux longs. Mais si la Fed agit ainsi, ce sera vraisemblablement en raison de préoccupations propres au fonctionnement des marchés de financement américains, plutôt que de considérations macroéconomiques générales", conclut-il.