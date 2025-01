La BCE assouplit sa politique monétaire de 25 points de base

La BCE souligne cependant que " les conditions de financement restent strictes, en raison notamment de la politique monétaire toujours restrictive et de la poursuite de la transmission des hausses passées des taux directeurs à l'encours de crédits, qui se traduit par le renouvellement à des taux plus élevés de certains prêts arrivant à échéance ".

Selon la BCE, l'inflation a continué d'évoluer de façon globalement conforme aux projections des services de l'Eurosystème et devrait revenir au niveau de l'objectif du conseil des gouverneurs de 2 % à moyen terme dans le courant de l'année. La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente laissent par ailleurs entrevoir une stabilisation durable de l'inflation autour de l'objectif.

(AOF) - Conformément aux attentes, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d’abaisser ses trois taux d’intérêt directeurs de 25 points de base. En conséquence, les taux d’intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,75 %, 2,90 % et 3,15 % à compter du 5 février 2025. " Le processus de désinflation est en bonne voie ", souligne l'institution.

