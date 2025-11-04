La bataille fait rage entre Pfizer et Novo Nordisk pour l’acquisition de Metsera

(AOF) - Pfizer a annoncé le lancement d’une deuxième plainte à l’encontre de Metsera, ses actionnaires majoritaires et Novo Nordisk. Cette plainte affirme que la récente proposition de rachat de Metsera par Novo Nordisk constitue un acte anticoncurrentiel, visant à protéger la position dominante du Danois Novo Nordisk sur le marché des traitements contre l’obésité et le diabète en éliminant un concurrent américain émergent (Metsera).

Précédemment, Pfizer avait lancé une première plainte avançant des griefs pour rupture de contrat, violation des devoirs fiduciaires et immixtion délictueuse dans un contrat, résultant du non-respect par Metsera de ses obligations dans le cadre de l'accord de fusion conclu avec Pfizer. Le géant américain affirme que l'offre de Novo Nordisk ne peut pas être considérée comme une " proposition supérieure de la société " au sens du contrat de fusion.

Pfizer indiquait principalement que par rapport à son accord avec Metsera, la transaction proposée par Novo Nordisk n'a que peu de chances d'être menée à terme dans les conditions prévues, compte tenu du risque réglementaire élevé qu'elle comporte.

La réaction de Novo Nordisk face à ces plaintes a été de relever son offre pour l'acquisition de Metsera. Le laboratoire pharmaceutique propose désormais 62,20 dollars par action Metsera, ce qui correspond à une valeur boursière totale d'environ 7,2 milliards de dollars (ou une valeur d'entreprise de 6,7 milliards de dollars). En outre, des droits à valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre sont proposées, soit une valeur additionnelle potentielle d'environ 2,8 milliards de dollars selon la réalisation de certains jalons cliniques et réglementaires.

La précédente proposition de Novo Nordisk était de 56,50 dollars par action, représentant une valeur boursière de 6,5 milliards de dollars ou une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars. Les droits à valeur conditionnelle étaient quant à eux de 21,25 dollars par titre auparavant, soit un total de 2,5 milliards de dollars.

Metsera, qui considérait la première offre de Novo Nordisk supérieure à celle de Pfizer avec un total potentiel de 8,26 milliards de dollars pour le premier, contre 7,37 milliards de dollars pour le second, a logiquement indiqué que la deuxième offre de Novo Nordisk d'un maximum de 9,071 milliards de dollars était également supérieure.