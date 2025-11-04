 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 063,50
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La bataille fait rage entre Pfizer et Novo Nordisk pour l’acquisition de Metsera
information fournie par AOF 04/11/2025 à 17:01

(AOF) - Pfizer a annoncé le lancement d’une deuxième plainte à l’encontre de Metsera, ses actionnaires majoritaires et Novo Nordisk. Cette plainte affirme que la récente proposition de rachat de Metsera par Novo Nordisk constitue un acte anticoncurrentiel, visant à protéger la position dominante du Danois Novo Nordisk sur le marché des traitements contre l’obésité et le diabète en éliminant un concurrent américain émergent (Metsera).

Précédemment, Pfizer avait lancé une première plainte avançant des griefs pour rupture de contrat, violation des devoirs fiduciaires et immixtion délictueuse dans un contrat, résultant du non-respect par Metsera de ses obligations dans le cadre de l'accord de fusion conclu avec Pfizer. Le géant américain affirme que l'offre de Novo Nordisk ne peut pas être considérée comme une " proposition supérieure de la société " au sens du contrat de fusion.

Pfizer indiquait principalement que par rapport à son accord avec Metsera, la transaction proposée par Novo Nordisk n'a que peu de chances d'être menée à terme dans les conditions prévues, compte tenu du risque réglementaire élevé qu'elle comporte.

La réaction de Novo Nordisk face à ces plaintes a été de relever son offre pour l'acquisition de Metsera. Le laboratoire pharmaceutique propose désormais 62,20 dollars par action Metsera, ce qui correspond à une valeur boursière totale d'environ 7,2 milliards de dollars (ou une valeur d'entreprise de 6,7 milliards de dollars). En outre, des droits à valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre sont proposées, soit une valeur additionnelle potentielle d'environ 2,8 milliards de dollars selon la réalisation de certains jalons cliniques et réglementaires.

La précédente proposition de Novo Nordisk était de 56,50 dollars par action, représentant une valeur boursière de 6,5 milliards de dollars ou une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars. Les droits à valeur conditionnelle étaient quant à eux de 21,25 dollars par titre auparavant, soit un total de 2,5 milliards de dollars.

Metsera, qui considérait la première offre de Novo Nordisk supérieure à celle de Pfizer avec un total potentiel de 8,26 milliards de dollars pour le premier, contre 7,37 milliards de dollars pour le second, a logiquement indiqué que la deuxième offre de Novo Nordisk d'un maximum de 9,071 milliards de dollars était également supérieure.

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
42,520 EUR Tradegate -0,27%
NOVO NORD BR/RG-B
42,245 EUR XETRA +0,07%
NOVO NORD BR/RG-B
307,075 DKK LSE Intl -3,62%
NOVO NORD BR/RG-B
49,3540 USD OTCBB +1,74%
PFIZER
24,590 USD NYSE -0,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lyon: le maire écologiste lance sa campagne en vue d'un "match serré" face à Aulas
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:42 

    Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank