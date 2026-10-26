La barre ne cesse de monter sur ce marché où les sélectionneurs de titres sont rois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains sont dans le vert; le Nasdaq mène la danse, en hausse d'environ 1 %

* Le secteur technologique arrive en tête des secteurs en hausse du S&P 500; celui des services de communication est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,8 %

* Le dollar et l'or progressent; le bitcoin reste pratiquement stable; le pétrole brut américain recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 4,98 %

26 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LA BARRE NE CESSE DE MONTER SUR CE MARCHÉ FAVORABLE AUX SÉLECTIONNEURS DE TITRES

S'il fallait encore rappeler aux investisseurs qu'il s'agit d'un marché favorable aux sélectionneurs de titres, Brian Belski, directeur des investissements chez Humilis Investment Strategies, estime que l'activité boursière de la semaine dernière en a apporté la preuve.

Dans son dernier “Belski Brief”, il affirme que la sélectivité revêt une importance croissante, en particulier parmi les plus grands noms du secteur technologique.

“L’époque où les “Sept Magnifiques” évoluaient tous dans la même direction semble révolue”, a écrit M. Belski lundi. Alors que les dépenses d’investissement restent à des niveaux élevés, il a indiqué que les investisseurs exigent de plus en plus la preuve que ces investissements généreront à terme des rendements significatifs.

La réaction de la semaine dernière à l’ META.O de Meta Platforms, affirme-t-il, a mis en évidence à quel point les investisseurs scrutent de près le lien entre les dépenses et les résultats. Si les opportunités à long terme liées à l’intelligence artificielle restent importantes, le marché est de moins en moins disposé à se contenter des promesses des entreprises. Au contraire, les investisseurs veulent des preuves que ces investissements massifs se traduisent par des avantages commerciaux tangibles.

M. Belski estime que le récent recul par rapport aux sommets historiques a été relativement modéré, mais que le marché envoie un message plus clair: la position de leader ne peut plus être considérée comme acquise.

Ce thème pourrait être mis à l’épreuve une nouvelle fois cette semaine, alors qu’Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O publieront leurs résultats et que la Réserve fédérale annoncera sa dernière décision de politique monétaire. M. Belski a déclaré qu’il s’attendait à ce que les résultats et les prévisions renforcent encore l’importance des fondamentaux propres à chaque entreprise, sur un marché où les principaux indices ne reflètent pas nécessairement toute la réalité.

Selon lui, les opportunités restent nombreuses, mais il faut de plus en plus mériter sa place de leader. Humilis estime que cette saison des résultats pourrait creuser davantage l’écart entre les gagnants et les perdants, les investisseurs récompensant les entreprises capables d’étayer leurs ambitions de croissance par des résultats concrets.

(Terence Gabriel)

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