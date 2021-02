La barre des 300 signataires français des PRI atteinte

(NEWSManagers.com) - La France demeure, début février, le troisième pays qui compte le plus de signataires des les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) avec 300 sociétés de gestion, investisseurs institutionnels ou fournisseurs de services financiers locaux. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni restent devant avec respectivement 703 et 585 signataires.

Les boutiques de gestion françaises Indépendance et Expansion AM et Syquant Capital ont, toutes deux, très récemment signé les PRI, observe NewsManagers. Leur homologue Erasmus Gestion fait également partie des signataires depuis le 15 janvier tout comme les fonds de private equity spécialisés sur la technologie, Starquest Capital et Korelya Capital, dirigé et fondé par l'ancienne ministre de la culture et du digital Fleur Pellerin. En outre, Banque Hottinguer a signé les PRI fin janvier.