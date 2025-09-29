La banque TD rétablit son objectif de croissance, se concentre sur les segments à forte marge et réduit ses coûts

Le directeur général Raymond Chun partage son plan pour la première fois depuis son arrivée à la tête de l'entreprise

L'accent est mis sur les activités à forte rémunération et sur la réduction des coûts pour stimuler la croissance

Le directeur général estime qu'il y a de la place pour la croissance aux États-Unis

par Nivedita Balu

TD Bank TD.TO a rétabli lundi son objectif de croissance à moyen terme qu'elle avait suspendu en décembre, alors qu'elle se remet d'une amende de 3 milliards de dollars aux États-Unis pour des manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et a défini une stratégie visant à se concentrer sur les activités à honoraires.

Le directeur général Raymond Chun a présenté un plan de croissance lors de la journée des investisseurs de la banque, sa première depuis qu'il a pris ses fonctions en février et la première de la banque depuis qu'elle a plaidé coupable à de multiples accusations de blanchiment d'argent aux États-Unis.

Ce plan mettait l'accent sur les activités à forte rémunération, telles que la banque de gros et la gestion de patrimoine, et d'augmenter le nombre de conseillers en gestion de patrimoine, de conseillers financiers de détail aux États-Unis et de spécialistes de l'investissement. Elle prévoit également de réduire les coûts et de réaliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars canadiens (1,80 milliard de dollars) d'économies annuelles grâce à des programmes de restructuration, à l'IA et à la technologie.

L'affaire de blanchiment d'argent a nui à la croissance de la banque, qui a été en concurrence avec ses pairs pour une part des marchés américains et nationaux.

Raymond Chun a reconnu la sous-performance de la banque en matière de croissance. "C'est inacceptable. Et c'est en train de changer", a-t-il déclaré aux actionnaires.

Raymond Chun a donné la priorité à la restructuration du bilan de la TD, notamment en vendant sa participation dans Charles Schwab et en consacrant 8 milliards de dollars canadiens à un programme de rachat d'actions. La Banque TD a annoncé lundi qu'elle prévoyait de lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 6 à 7 milliards de dollars canadiens.

Les actions de la TD à Toronto ont chuté à la mi-journée après l'annonce du plan, mais se sont redressées en fin de séance pour s'échanger légèrement à la hausse. Les actions ont augmenté de 44 % depuis le début de l'année, dépassant toutes ses concurrentes canadiennes et se remettant d'une chute de 10 % en 2024.

"Ils ne m'ont rien montré de nouveau... Je ne pense pas que les investisseurs aient été très enthousiasmés par l'équipe de Raymond Chun", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille principal chez Dehal Investment Partners (Raymond James), qui détient des actions de la TD pour le compte de ses clients.

Raymond Chun a déclaré que le réseau de succursales de la banque, qui constitue une grande partie de la force de la TD, continuera d'être un avantage concurrentiel majeur.

"Mais nous devons redéfinir le rôle d'une succursale à l'ère numérique. Nous transformons les succursales, qui ne sont plus des centres de transactions, mais des centres de conseils à forte valeur ajoutée", a-t-il déclaré.

Cela se traduira par un personnel moins nombreux et davantage axé sur le conseil, ainsi que par un plus grand nombre de services en libre-service pour les activités quotidiennes.

La banque dispose encore d'une marge de manœuvre pour se développer aux États-Unis, a-t-il déclaré, malgré le plafond de 434 milliards de dollars d'actifs imposé en même temps que l'amende.

"Nous avons restructuré notre bilan américain afin de renforcer notre capacité de croissance"

(1 $ = 1,3913 dollar canadien)