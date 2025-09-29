 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La banque TD rétablit son objectif de croissance à moyen terme et se concentre sur les segments où les frais sont élevés
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TD Bank TD.TO a prévu lundi un rendement des capitaux propres d'environ 16% pour les quatre prochaines années, rétablissant un objectif de croissance qu'elle avait suspendu en décembre alors qu'elle se remettait d'une amende historique de 3 milliards de dollars aux États-Unis pour des manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

La banque a déclaré qu'elle se concentrerait en partie sur les activités à forte rémunération, telles que la banque de gros et la gestion de patrimoine. Elle prévoit d'augmenter le nombre de conseillers en gestion de patrimoine, de conseillers financiers de détail aux États-Unis et de spécialistes de l'investissement.

La banque, deuxième banque du Canada, a organisé sa première journée des investisseurs depuis qu'elle a plaidé coupable, , de plusieurs accusations de blanchiment d'argent aux États-Unis, notamment de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de manquement à l'obligation de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent.

La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice ajusté par action augmente de 7 % à 10 % dans le cadre de son objectif à moyen terme pour l'exercice 2029.

Valeurs associées

TORONTO-DOMINION
109,810 CAD TSX -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

