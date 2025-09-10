La Banque TD nomme Taylan Turan au poste de chef de l'exploitation avant la journée des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TD Bank TD.TO a nommé mercredi Taylan Turan au poste de chef de l'exploitation et a procédé à une série de nominations de cadres, avant sa journée des investisseurs en septembre, au cours de laquelle la banque canadienne devrait clarifier sa stratégie après une période tumultueuse marquée par des défis réglementaires.

M. Turan reprendra les fonctions occupées par le directeur général Raymond Chun jusqu'à son accession accélérée à la tête de l'entreprise en février dernier .

La banque subit une transformation importante pour se conformer à un programme de lutte contre le blanchiment d'argent imposé par le gouvernement américain, qui fait suite à une pénalité historique de 3 milliards de dollars pour manquements systémiques.

La TD a accéléré le départ du directeur général Bharat Masrani en janvier et a réduit son salaire annuel, Chun prenant ses fonctions le 1er février, deux mois avant la date prévue.

M. Turan, un vétéran du secteur, quittera Londres pour Toronto et rejoindra la deuxième banque du Canada après avoir passé plus de 16 ans chez HSBC, où il était directeur général de la banque de détail.

Plus récemment, M. Turan a dirigé les efforts déployés par HSBC pour remodeler ses activités internationales de gestion de patrimoine et de services bancaires de premier ordre.

M. Turan se joindra à la Banque TD le 29 septembre et sera responsable de l'amélioration de l'expérience client et de l'accélération de la croissance, a déclaré la banque.

Simon Fish deviendra avocat général à compter du 15 septembre, a indiqué la banque, car l'avocate actuelle, Jane Langford, cherche d'autres occasions.

La Banque TD a également annoncé la nomination de Paul Whitehead, vétéran de 37 ans, au poste de chef mondial de l'expérience client et du marketing, à compter du 1er décembre. M. Whitehead relèvera de M. Turan.

En juillet, la banque a nommé l'administrateur indépendant John MacIntyre au poste de président de son conseil d'administration.

Depuis le début de l'année, les actions de la Banque TD ont gagné près de 38 %, tandis que l'indice composé S&P/TSX

.GSPTSE a progressé de 18 %.