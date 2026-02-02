La Banque Scotia relève la note de Mosaic à "surperformance sectorielle"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 février - ** Le courtier Scotiabank relève la note de la société d'engrais Mosaic MOS.N de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle"
** Les actions de la société augmentent de 1 % à 27,80 $ avant la mise en marché
** La société de courtage indique que la Chine pourrait ajouter d'importantes exportations d'urée dans un marché estival faible, tandis que l'Iran demeure le principal joker
** Les marges d'extraction du phosphate semblent avoir atteint leur niveau le plus bas alors que la demande se normalise, et l'accessibilité de la potasse maintient les marchés fermes pour le moment, mais la nouvelle production du second semestre et une demande plus faible pourraient limiter les gains de prix supplémentaires" - Banque Scotia
** 10 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" - LSEG data
** MOS a chuté de 1,18% en 2025
