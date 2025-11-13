La Banque Scotia considère Hecla Mining comme un pari plus sûr ; reprend la couverture avec "sector perform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** La Banque Scotia reprend la couverture de Hecla Mining HL.N avec "sector perform" et fixe l'objectif de prix à $15

** Le nouveau PT représente une baisse de 3,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société sont en hausse de 2,64 % à 15,9 $ avant le marché

** La société de courtage affirme que les mines américaines et canadiennes d'Hecla comportent un risque politique très faible, ce qui en fait un pari plus sûr pour les investisseurs

** L'analyste ajoute que le solide flux de trésorerie de la société et les projets en cours, comme le Nevada, la placent en bonne position pour une croissance future

** La société prévoit une production d'argent de 16,2 millions à 17 millions d'onces pour l'année fiscale 25 et une production d'or de 145 000 à 150 000 onces

** 4 des 10 courtiers évaluent l'action à "acheter", 5 à "conserver" et 1 à "vendre", le PT médian est de $15

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 216,3 % depuis le début de l'année