La Banque Scotia augmente le PT de Prologis grâce à un financement de 4 milliards de dollars pour les centres de données

27 octobre - ** La Banque Scotia augmente le prix prévisionnel de Prologis PLD.N , une société de placement immobilier axée sur les entrepôts, à 127 $ au lieu de 114 $, tout en maintenant la cote de l'action à " rendement du secteur "

** La révision du PT représente une hausse d'environ 0,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage prévoit que le centre de données de PLD ajoutera environ 4,1 milliards de dollars à la valeur de l'entreprise au cours des sept prochaines années

** Le courtier suppose également des dépenses de 21 milliards de dollars au cours des sept prochaines années, avec des marges de 40 % et une période de construction de deux ans

** Le taux de capitalisation de la valeur nette d'inventaire est abaissé de 25 points de base à 5,25 % en raison de la forte dynamique de location et du potentiel de croissance des loyers à court terme

** Dix-sept des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et 9 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 131 $; selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 19,6 % depuis le début de l'année